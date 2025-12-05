05 декабря, 19:15Общество
Интерес к новогодним покупкам в Москве вырос на 70%
С момента начала украшения столицы интерес ко всему, что связано с Новым годом, по данным маркетологов, вырос на 70%. Особой популярностью пользуются готовые тематические подарочные корзины и боксы.
В магазинах предлагают боксы с разнообразным наполнением: от экзотических фруктов и деликатесов до косметики. Состав и оформление подбираются индивидуально, в том числе с учетом пола получателя.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.