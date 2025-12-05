Форма поиска по сайту

05 декабря, 19:15

Общество

Интерес к новогодним покупкам в Москве вырос на 70%

Интерес к новогодним покупкам в Москве вырос на 70%

"Вопрос спорный": детям предложили запретить регистрацию в соцсетях до 16 лет

"Интервью": Александр Левит – о развитии волонтерской деятельности в Москве

Снежный покров появится в Москве к концу декабря

25% россиян признались, что готовы отказаться от карт маркетплейсов

Акция "Рубежи памяти" пройдет в столице в преддверии Дня героев Отечества

"Мослекторий": Владимир Алипов – о влиянии запахов на работу мозга

"Новости дня": фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится в 2026 году в России

Собянин объявил об открытии волонтерского центра "Доброе место" в СЗАО

Спрос на новогодние товары в Москве вырос на 70%

С момента начала украшения столицы интерес ко всему, что связано с Новым годом, по данным маркетологов, вырос на 70%. Особой популярностью пользуются готовые тематические подарочные корзины и боксы.

В магазинах предлагают боксы с разнообразным наполнением: от экзотических фруктов и деликатесов до косметики. Состав и оформление подбираются индивидуально, в том числе с учетом пола получателя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоЕкатерина Фоменко

