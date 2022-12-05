Минобороны РФ организовало доставку почтовых отправлений военнослужащим в зоне СВО

Минобороны России организовало доставку почтовых отправлений военнослужащим в зоне СВО. Эту работу берут на себя подразделения фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ.

Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшие отделения "Почты России" по адресу "103400, город Москва-400, номер воинской части". Адреса воинских частей можно узнать от самих бойцов или в военных комиссариатах по месту призыва. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.