Дачникам напомнили правила сжигания мусора на участках

В связи с теплой погодой и началом активного дачного сезона в Госдуме напомнили правила безопасного сжигания мусора. В первую очередь категорически запрещено сжигать отходы, выделяющие токсичные вещества – это касается пластика, резиновых изделий и полиэтиленовых пакетов.

Для костра необходимо подготовить яму или металлическую емкость. Расстояние до построек должно быть не менее 15 метров, для емкостей – 7,5 метра. Огонь нельзя оставлять без присмотра, а после завершения сжигания угли нужно залить водой или засыпать землей.

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