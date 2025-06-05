05 июня, 06:45Общество
Дачникам напомнили правила сжигания мусора на участках
В связи с теплой погодой и началом активного дачного сезона в Госдуме напомнили правила безопасного сжигания мусора. В первую очередь категорически запрещено сжигать отходы, выделяющие токсичные вещества – это касается пластика, резиновых изделий и полиэтиленовых пакетов.
Для костра необходимо подготовить яму или металлическую емкость. Расстояние до построек должно быть не менее 15 метров, для емкостей – 7,5 метра. Огонь нельзя оставлять без присмотра, а после завершения сжигания угли нужно залить водой или засыпать землей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.