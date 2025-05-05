Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 14:30

Общество

Дождь ожидается в Москве в ночь с 5 на 6 мая

Дождь ожидается в Москве в ночь с 5 на 6 мая

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Погода на текущей неделе не будет сильно отличаться от показателей прошлой недели, спрогнозировали синоптики. В период с 21:00 5 мая до 06:00 6 мая в Москве ожидаются дождь и мокрый снег. В связи с этим горожанам рекомендовали парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Утром 6 мая в столице ожидается 8 градусов тепла, а к середине дня воздух прогреется до плюс 15. Уже вечером температура опустится до 6 градусов выше нуля. Осадки в этот день не ожидаются. 7 и 8 мая, по данным синоптиков, температурные колебания сохранятся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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