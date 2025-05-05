Как столичные НКО помогают сохранять память о Великой Отечественной войне

Патриотические акции ко Дню Победы проходят в Москве. В частности, волонтеры продолжат раздавать георгиевские ленты. Встретить активистов можно в парках, на площадях и возле крупных пересадочных станций метро.

Во вторник, 6 мая, с 12:00 до 13:00 у арки главного входа ВДНХ пройдет танцевальная акция "Вальс Победы". Студенты колледжей, одетые в костюмы 1940-х годов, исполнят "Майский вальс". Затем 7 мая, в среду, в рамках акции "Цветы Победы" участники возложат цветы к 20 памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны.

Также с 6 по 8 мая пройдет акция "Улицы Героев". Волонтеры раздадут буклеты, письма-треугольники с информацией о героях, в честь которых названы 40 улиц города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.