Астрологи рассказали о кроваво-красном закате 5 мая

Астрологи сообщили, что 5 мая кроваво-красным закатом завершится трехнедельный коридор затмений. По их словам, рассмотреть необычное явление в Москве будет проблематично.

Ранее россиян предупредили, что в конце 2023 – начале 2024 года ожидается пик солнечной активности. Он характеризуется большим числом вспышек и магнитных бурь, рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

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