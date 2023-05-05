Доступ к каршерингу в центре столицы ограничат до 10 мая

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Астрологи рассказали о кроваво-красном закате 5 мая

Астрологи рассказали о кроваво-красном закате 5 мая

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Астрологи сообщили, что 5 мая кроваво-красным закатом завершится трехнедельный коридор затмений. По их словам, рассмотреть необычное явление в Москве будет проблематично.

Ранее россиян предупредили, что в конце 2023 – начале 2024 года ожидается пик солнечной активности. Он характеризуется большим числом вспышек и магнитных бурь, рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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