05 марта, 22:15Общество
Столичная федерация профсоюзов подготовила гумпомощь для проекта "Москва помогает"
Московская федерация профсоюзов подготовила большую парию гуманитарной помощи для проекта "Москва помогает". Собрали все необходимое – одежду, термобелье, вещи первой необходимости. Акция проходила весь февраль. Также в течение месяца собирали кондитерские изделия.
Все собранное передадут бойцам в зоне спецоперации. Профсоюзы отправляют гуманитарную помощь на фронт регулярно.
