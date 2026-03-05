Московская федерация профсоюзов подготовила гуманитарную помощь для бойцов СВО

Московская федерация профсоюзов подготовила большую парию гуманитарной помощи для проекта "Москва помогает". Собрали все необходимое – одежду, термобелье, вещи первой необходимости. Акция проходила весь февраль. Также в течение месяца собирали кондитерские изделия, которые станут поздравлением с Днем защитника Отечества.

Все собранное передадут бойцам в зоне спецоперации. Профсоюзы отправляют гуманитарную помощь на фронт регулярно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.