Морозы в Москве ослабнут 6 февраля

В Москве ожидается ослабление морозов. Уже 6 февраля температура может повыситься до 11–13 градусов ниже нуля. Причиной станет приближающийся к городу атмосферный фронт, который принесет с собой облачность и небольшой снег.

Тем временем коммунальные службы в круглосуточном режиме продолжают ликвидировать последствия предыдущих снегопадов, ежедневно вывозя с улиц тысячи кубометров снега.

Какая сейчас погода? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.