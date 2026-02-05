Густой туман опустился на некоторые районы Москвы ночью 5 февраля

На некоторые районы Москвы опустился густой туман в ночь на 5 февраля. Видимость на дорогах ухудшилась до 200–700 метров, что вынудило автовладельцев снижать скорость и держать увеличенную дистанцию.

По прогнозам синоптиков, туман сохранится в городе до 12:00. В связи с этим рекомендуется соблюдать особую осторожность: рассчитывать скорость движения, избегать резких маневров и быть внимательными к другим участникам движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.