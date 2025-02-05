Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 22:30

Общество

В Москве растет спрос на услуги нянь и "бабушек на час"

В Москве растет спрос на услуги нянь и "бабушек на час"

Новости часа: почти 20 тыс человек задействованы в пожарно-спасательном гарнизоне Москвы

Почти две трети московских школьников выбрали профильную математику для сдачи ЕГЭ

Участник СВО Олег Кузнецов рассказал о том, как начал тренировать детей после службы

Выпускников российских медвузов могут обязать отработать несколько лет по специальности

"Доктор 24": нутрициолог рассказала, какие морепродукты нужно есть для укрепления здоровья

Сухая и ветреная погода ожидается в Москве 5 февраля

"Утро": москвичам рассказали о погоде 5 февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 76% 5 февраля

Телеграм-канал "Москва 24" опубликовал подборку интересных новостей

В Москве растет стихийный рынок нянь. Популярность набирают гувернантки, женщины, готовые ухаживать за новорожденными, а также сопровождающие, которые могут отвести детей на кружки и секции. Зарплата нянь в столице уже превышает 100 тысяч рублей. При этом услуги возрастных нянь, таких как "бабушка на час", становятся все более востребованными.

Чтобы повысить квалификацию, бабушки и дедушки, работающие в этой сфере, проходят обучение в специальном учебном центре. Программа включает занятия по психологии, педагогике и медицине, а также современные курсы, например, по кибербезопасности и киберпсихологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМария ПанкратоваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика