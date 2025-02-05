В Москве растет спрос на услуги нянь и "бабушек на час"

В Москве растет стихийный рынок нянь. Популярность набирают гувернантки, женщины, готовые ухаживать за новорожденными, а также сопровождающие, которые могут отвести детей на кружки и секции. Зарплата нянь в столице уже превышает 100 тысяч рублей. При этом услуги возрастных нянь, таких как "бабушка на час", становятся все более востребованными.

Чтобы повысить квалификацию, бабушки и дедушки, работающие в этой сфере, проходят обучение в специальном учебном центре. Программа включает занятия по психологии, педагогике и медицине, а также современные курсы, например, по кибербезопасности и киберпсихологии.

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