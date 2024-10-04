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Новости

04 октября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 октября

"Мой район. Новости": школу № 37 в Раменках модернизировали по новому стандарту

Москва 24 покажет, что школьники думают о сокращении школьной программы до 10 лет

Мишустин утвердил календарь выходных и праздников на следующий год

Новости часа: 44 жилых комплекса передали под заселение по реновации с начала года

МЧС предупредило о сильном дожде в ближайший час

В Москве в преддверии Дня учителя поздравили преподавателей

В Госдуме предложили штрафы для родителей за травлю в школе

Новости часа: "Банк технологий" предлагает более 500 разработок для бизнеса

ЦОДД рекомендовал москвичам использовать метро для поездок по городу из-за дождя

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 4 октября.

В России 5 октября традиционно поздравляют учителей. Всего в городе их 57 тысяч. В последний рабочий день перед праздником преподавателям дарили цветы и подарки, а в одной из школ устроили настоящую ковровую дорожку.

Москвичей предупредили о сильном дожде в ближайшее время и до 21:00. Погода внесла свои коррективы в движение транспорта. В столичном регионе уже выпало до 11 миллиметров осадков.

Блогера Лерчек (Валерию Чекалину) отправили под домашний арест по новому делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей. В суде Чекалина расплакалась и просила смягчить ей меру пресечения. Свою вину королева марафонов не признала.

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