Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 4 октября.

В России 5 октября традиционно поздравляют учителей. Всего в городе их 57 тысяч. В последний рабочий день перед праздником преподавателям дарили цветы и подарки, а в одной из школ устроили настоящую ковровую дорожку.

Москвичей предупредили о сильном дожде в ближайшее время и до 21:00. Погода внесла свои коррективы в движение транспорта. В столичном регионе уже выпало до 11 миллиметров осадков.

Блогера Лерчек (Валерию Чекалину) отправили под домашний арест по новому делу о выводе из страны более 250 миллионов рублей. В суде Чекалина расплакалась и просила смягчить ей меру пресечения. Свою вину королева марафонов не признала.