Собянин рассказал, как московский "Банк технологий" помогает развитию бизнеса

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сервис "Банк технологий" помогает столичным предприятиям внедрять в работу передовые российские технологии для цифровизации и автоматизации производства, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сейчас на платформе представлено свыше 500 разработок для бизнеса и промышленности, 50 из которых были добавлены с января 2024 года.

Например, зарядные станции для электромобилей и модульные источники бесперебойного питания, дроны для автоматизированной инвентаризации товаров, кабели для центров обработки данных, а также планетарные сканеры для оцифровки документов и программные платформы для организации электронных архивов.

Особое внимание мэр города обратил на 3D-сканер со встроенным искусственным интеллектом для создания виртуального гардероба. Благодаря ему пользователь может примерять одежду на собственной 3D-модели.

Чтобы разместить свою разработку в сервисе, необходимо оставить заявку по ссылке. Градоначальник уточнил, что перед тем, как попасть в онлайн-реестр, все решения проходят отбор и получают оценку экспертов.

Между тем столичные производители активно укрепляют свои позиции на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Так, с начала 2024 года они нарастили экспорт товаров обрабатывающей и пищевой промышленности в Африку и Юго-Восточную Азию.

Рост произошел благодаря поддержке города. Например, в рамках программ развития торгово-экономического сотрудничества объем взаимной торговли Москвы и Индонезии за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го вырос практически в два раза.