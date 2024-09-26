Производители медизделий в Москве сэкономили более 500 млн рублей по нацпроекту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве 16 компаний по изготовлению медицинских изделий и лекарственных средств принимают участие в национальном проекте "Производительность труда", рассказала заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

При этом уже две трети компаний успешно завершили пилотные проекты и получили экономический эффект в размере более 517 миллионов рублей.



Как отметила вице-мэр, концепция технологического развития России до 2030 года относит медпромышленность к высокотехнологичным производствам. Столичные компании эффективно развиваются в данном направлении.

"Используя высокие технологии и инновационные разработки, они выпускают современные медицинские изделия и лекарства, которые не уступают зарубежным аналогам, а многие являются уникальными. Город стимулирует развитие компаний медицинской промышленности", – сказала Багреева.

Так, эксперты нацпроекта помогают компаниям улучшить внутреннее взаимодействие, повысить эффективность работы оборудования и наладить систему мониторинга. Это в итоге позволяет сократить производственные потери и исключить простаивание производственных мощностей.

В частности, благодаря нацпроекту производитель медицинской и профессиональной косметики "Гельтек-Медика" вдвое ускорил выпуск геля для проведения ультразвуковых исследований, а производитель медтехники АО "ТЗМОИ" оптимизировал выпуск шкафов для сушки и хранения терапевтического оборудования.

Кроме того, компания, чье производство расположено в ОЭЗ "Технополис "Москва", провела инвентаризацию склада. В свою очередь, инновационной производственной компании "ГемаТех" нацпроект помог увеличить выпуск медизделий.

Полученный опыт предприятия распространяют на все свои бизнес-процессы.

За последние 2,5 года к нацпроекту присоединились 419 столичных компаний, из которых около 190 завершили пилотный этап и продолжают внедрять опыт на других направлениях. Эти компании смогли на 40% увеличить производительность труда, на 35% сократить время производственных процессов и на 27% нарастить зарплату.