Эксперт рассказал, смогут ли россияне вернуть деньги за оформленные визы в Китай

Россияне не смогут вернуть деньги за оформленные визы в Китай после введения безвизового режима, заявил эксперт Российского союза туроператоров Михаил Абасов. Он пояснил, что такие инструменты возврата средств у консульств не предусмотрены.

При этом дипведомство выполнит все обязательства по рассмотрению заявок, поданных до 15 сентября. Визы будут выданы в стандартном порядке, согласно установленным срокам обработки.

