04 сентября, 14:15Туризм
Эксперт рассказал, смогут ли россияне вернуть деньги за оформленные визы в Китай
Россияне не смогут вернуть деньги за оформленные визы в Китай после введения безвизового режима, заявил эксперт Российского союза туроператоров Михаил Абасов. Он пояснил, что такие инструменты возврата средств у консульств не предусмотрены.
При этом дипведомство выполнит все обязательства по рассмотрению заявок, поданных до 15 сентября. Визы будут выданы в стандартном порядке, согласно установленным срокам обработки.
