04 сентября, 07:45

Общество

Специалисты назвали 40 претендентов на звание "Слово года"

Специалисты назвали 40 претендентов на звание "Слово года"

Специалисты назвали 40 претендентов на звание "Слово года". Они отбирались по четырем категориям – гуманитарная сфера, техносфера, сленг и "всенародное слово". Для это сформировали рабочие группы экспертов в соответствующих областях.

Каждый из специалистов предложил в своей категории от одного до четырех слов с обоснованием выбора. Кандидатов "всенародного слова" предлагали пользователи интернета.

В итоге самыми популярными стали "окак", "лабубу", "сигма", "договорнячок" и "тревожность". Также в список попали "кринж", "токсик", "слоняра", "сияй", "пикми" и "свага".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

