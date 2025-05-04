Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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04 мая, 07:30

Общество

Искусственный интеллект начал активно заменять специалистов в разных сферах

Искусственный интеллект начал активно заменять специалистов в разных сферах

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Искусственный интеллект уже пишет тексты, сочиняет песни, создает клипы и заменяет специалистов в десятках профессий. Музыканты, дизайнеры, маркетологи, студенты и даже медики – все чаще используют нейросети как полноценный инструмент в работе и обучении.

ИИ способен за секунды анализировать данные, генерировать идеи и создавать контент, не требуя гонораров или отпусков. Одни считают его угрозой профессиям и креативности, другие – новым стандартом эффективности. Как считают эксперты, это только начало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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