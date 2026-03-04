Роспотребнадзор объяснил, в каких случаях можно расторгнуть договор с турагентством

Роспотребнадзор по Москве объяснил, в каких случаях можно расторгнуть договор с турагентством. В частности, сделать это позволяет наличие угрозы безопасности жизни.

В ведомстве уточнили, что при расторжении договора до начала путешествия туристу возвращают полную стоимость тура, а после начала путешествия – часть суммы, равной стоимости неоказанных услуг. Если дело дошло до суда, то специалисты Роспотребнадзора готовы помочь составить исковое заявление.

