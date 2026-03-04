Форма поиска по сайту

04 марта, 07:30

Общество

Столичным работодателям напомнили об ответственности за дискриминацию сотрудников

"Утро": плюс 1 градус ожидается в столице 4 марта

Желтый уровень опасности продлили в Москве до 8 марта из-за гололедицы

В арт-парке "Никола-Ленивец" проводили зиму огненным перформансом

Проект благотворительного фонда "Яндекса" стартовал во Всемирный день слуха

"Московский патруль": россиянам рассказали, как отличить поддельные духи от настоящих

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 марта

"Мослекторий": Александр Фокин 18+

"Новости дня": более 4 млн россиян получат повышенные социальные пенсии

Температура опустится до минус 10 градусов в ночь на 4 марта в Москве

Столичным работодателям напомнили об ответственности за дискриминацию сотрудников по тому или иному признаку. На этот раз обратили внимание на случаи с разницей зарплат мужчин и женщин на одной должности. По закону юридических лиц за подобное могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.

Однако зарплата может вполне законно различаться, если мужчина и женщина работают в разных сферах, а не на одном предприятии. Например, в условиях повышенной нагрузки на оборонно-промышленный комплекс, где трудятся в основном мужчины, работодатели вынуждены повышать оклады для привлечения сотрудников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

