Столичным работодателям напомнили об ответственности за дискриминацию сотрудников по тому или иному признаку. На этот раз обратили внимание на случаи с разницей зарплат мужчин и женщин на одной должности. По закону юридических лиц за подобное могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.

Однако зарплата может вполне законно различаться, если мужчина и женщина работают в разных сферах, а не на одном предприятии. Например, в условиях повышенной нагрузки на оборонно-промышленный комплекс, где трудятся в основном мужчины, работодатели вынуждены повышать оклады для привлечения сотрудников.

