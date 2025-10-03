Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 11:15

Общество

Праздничные мероприятия подготовили для педагогов ко Дню учителя в Москве

Праздничные мероприятия подготовили для педагогов ко Дню учителя в Москве

Компания Genotek нарушила сроки выполнения ДНК-тестов

Теплая погода ожидается в Москве 4 и 5 октября

В национальном родительском комитете высказались против лимита на подарки педагогам

"Утро": москвичам рассказали о погоде 3 октября

Гендер-пати прошла в прямом эфире телеканала Москва 24

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 758 мм ртутного столба 3 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 43% 3 октября

"Утро": скорость ветра в Москве составит 10 м/с 3 октября

Ученые обнаружили серьезную угрозу микропластика для костей человека

Праздничные мероприятия подготовили для педагогов ко Дню учителя в Москве. До 5 октября во дворцах творчества и центрах дополнительного образования для них будут организованы концерты, лекции, мастер-классы и творческие встречи.

В некоторых обновленных школах и новых корпусах педагоги прошлись по красным ковровым дорожкам. На Никольской улице разместили инсталляцию с пожеланиями, а на медиафасадах столицы показывают портреты учителей со словами благодарности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика