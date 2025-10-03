Праздничные мероприятия подготовили для педагогов ко Дню учителя в Москве. До 5 октября во дворцах творчества и центрах дополнительного образования для них будут организованы концерты, лекции, мастер-классы и творческие встречи.

В некоторых обновленных школах и новых корпусах педагоги прошлись по красным ковровым дорожкам. На Никольской улице разместили инсталляцию с пожеланиями, а на медиафасадах столицы показывают портреты учителей со словами благодарности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.