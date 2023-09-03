День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в РФ 3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в России. В Москве люди приехали к Театральному центру на Дубровке, чтобы отдать дань памяти погибшим. Теракт в "Норд-Осте" унес жизни 130 человек.

Еще одна акция проходит на Каширском шоссе. Кадеты и ветераны почтили память людей, которые погибли под обломками взорванного дома. Теракт произошел в сентябре 1999 года. Жертвами стали 124 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.