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03 сентября, 18:15

Общество

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в РФ 3 сентября

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в РФ 3 сентября

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День солидарности в борьбе с терроризмом отмечают в России. В Москве люди приехали к Театральному центру на Дубровке, чтобы отдать дань памяти погибшим. Теракт в "Норд-Осте" унес жизни 130 человек.

Еще одна акция проходит на Каширском шоссе. Кадеты и ветераны почтили память людей, которые погибли под обломками взорванного дома. Теракт произошел в сентябре 1999 года. Жертвами стали 124 человека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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