Росимущество поддержало идею о передаче конфиската малоимущим

Росимуществу предложили передавать малообеспеченным гражданам часть товаров, задержанных на таможне. Идею озвучили общественники, а в ведомстве заявили, что ее стоит подробно обсудить.

Предполагается, что конфискат, который подлежит уничтожению, будут вместо этого передавать благотворительным организациям, а те, в свою очередь, распределять товары среди нуждающихся. Все это будет касаться только тех товаров, которые в России не запрещены. Кроме того, государственная экспертиза должна признать их годными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.