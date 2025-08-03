В Москве прошел юбилейный благотворительный забег железнодорожников

Более миллиона работников путей сообщения отмечают День железнодорожника. По всей стране проходят сотни мероприятий, включая спортивные состязания. В Москве в десятый раз прошел благотворительный забег "Достигая цели!".

На "РЖД Арене" дистанция составила 1 520 метров, что соответствует ширине железнодорожной колеи в России. Для детей был организован отдельный забег, а для креативных участников – костюмированный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.