Телеканал Москва 24 проверил результаты опроса ВЦИОМ об уровне знаний россиян

Более трети россиянин уверены, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Телеканал Москва 24 решил провести собственный эксперимент и опросил жителей и гостей столицы.

В результате каждый третий с трудом смог ответить, что динозавры не жили вместе с людьми и что в Солнечной системе восемь планет, а на Марсе люди пока не высадились.

Кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин пояснил, что жизнь многих людей не зависит от научных фактов. По его словам, они работают возле станка и делают свое дело, поэтому это нормально для любой страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

