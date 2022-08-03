Пилотам гражданских самолетов порекомендовали не использовать тормоз. Это необходимо, чтобы уменьшить износ механизмов. О такой рекомендации написали СМИ со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

Тормозить пилотам посоветовали с помощью двигателя. Действительно ли появились такие инструкции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.