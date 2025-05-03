В Москве в выходные ожидается потепление до 20 градусов

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в субботу, 3 мая, в Москве пройдет теплый фронт. Возможны кратковременные дожди, но воздух прогреется до 13 градусов. В воскресенье ожидается до 20 градусов.

Водителей просят не переходить преждевременно на летнюю резину – температура остается нестабильной. В ЦОДД советуют использовать общественный транспорт и соблюдать осторожность на дорогах.

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