Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 06:15

Общество

В Москве в выходные ожидается потепление до 20 градусов

В Москве в выходные ожидается потепление до 20 градусов

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Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в субботу, 3 мая, в Москве пройдет теплый фронт. Возможны кратковременные дожди, но воздух прогреется до 13 градусов. В воскресенье ожидается до 20 градусов.

Водителей просят не переходить преждевременно на летнюю резину – температура остается нестабильной. В ЦОДД советуют использовать общественный транспорт и соблюдать осторожность на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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