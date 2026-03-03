Россиянам назвали законные удержания из зарплаты

В России закон четко ограничивает, когда работодатель вправе удерживать деньги и лишать премии. К обязательным удержаниям относят НДФЛ и выплаты по исполнительным документам, а также взыскание ущерба.

Премию можно не начислять при невыполнении условий, а уже выплаченную сумму нельзя забрать произвольно – только через законный механизм удержания.

Снижать премию можно лишь так, чтобы общая зарплата уменьшилась не более чем на 20%, а незаконные удержания сотрудник вправе оспорить в течение года через трудовую инспекцию или суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.