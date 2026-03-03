Форма поиска по сайту

03 марта, 07:30

Общество

Россиянам назвали законные удержания из зарплаты

Москвичи стали реже давать деньги в долг

"Утро": плюс 1 градус ожидается в столице 3 марта

Синоптики предупредили о похолодании в Москве 3 марта

Небольшое похолодание ожидается в Москве 3 марта

"Качество жизни": врач рассказала, как бороться с бессонницей

Дождь начался в Москве

"Миллион вопросов": адвокат рассказала, как решать семейные споры без суда

"Вопрос спорный": нужно ли запрещать школьникам самовыражаться через внешний вид

Сугробы в Москве уменьшились почти на 20 сантиметров за 3 дня

В России закон четко ограничивает, когда работодатель вправе удерживать деньги и лишать премии. К обязательным удержаниям относят НДФЛ и выплаты по исполнительным документам, а также взыскание ущерба.

Премию можно не начислять при невыполнении условий, а уже выплаченную сумму нельзя забрать произвольно – только через законный механизм удержания.

Снижать премию можно лишь так, чтобы общая зарплата уменьшилась не более чем на 20%, а незаконные удержания сотрудник вправе оспорить в течение года через трудовую инспекцию или суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

