Запрет на разглашение зарплаты назвали нарушением в России

Запрет на разглашение своей зарплаты назвали нарушением России. Как утверждают эксперты, работодатель не имеет права требовать от сотрудника скрывать его оклад. В законах "О коммерческой тайне" и "О персональных данных" эта информация не содержится.

Даже в случае, если такое обязательство прописали в трудовом договоре, то это условие недействительно и работника за это уволить нельзя. Иначе будет наказана сама компания. Размер штрафа составляет до 50 тысяч рублей.

