24 февраля, 07:30

Общество

Запрет на разглашение зарплаты назвали нарушением в России

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 3 градуса 24 февраля

Аллергиков предупредили, что пыльца может появиться в Москве в конце февраля

В России с 1 марта вступят в силу изменения в сфере финансов

ФАС проверит, почему УК навязывают россиянам конкретные виды счетчиков на воду

В Госдуме предложили возвращать 25% от взносов на капремонт молодым семьям

Ветер будет дуть со скоростью до 17 м/c в Москве

Сокращенная рабочая неделя началась в России

Празднование Китайского Нового года в столице будет продолжаться всю неделю

Мощный снегопад ожидается в Москве в ближайшие часы

Запрет на разглашение своей зарплаты назвали нарушением России. Как утверждают эксперты, работодатель не имеет права требовать от сотрудника скрывать его оклад. В законах "О коммерческой тайне" и "О персональных данных" эта информация не содержится.

Даже в случае, если такое обязательство прописали в трудовом договоре, то это условие недействительно и работника за это уволить нельзя. Иначе будет наказана сама компания. Размер штрафа составляет до 50 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

