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03 марта, 07:45

Общество

Астрологи назвали март самым сложным месяцем для всех знаков Зодиака

Астрологи назвали март самым сложным месяцем для всех знаков Зодиака

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Астрологи предупредили, что март станет непростым месяцем для всех знаков Зодиака. Причиной этому окажутся ретроградные Меркурий и Венера, а также коридор затмений, который продлится с 14 по 29 марта.

С 15 марта по 7 апреля возможны проблемы с техникой и документами, а до 13 апреля Венера в ретроградной фазе может спровоцировать неожиданные встречи с бывшими. Астрологи советуют быть осторожными и избегать конфликтов.

Однако ученые скептически относятся к таким прогнозам. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов пояснил, что ретроградное движение планет – это лишь оптическая иллюзия, которая не влияет на жизнь людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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