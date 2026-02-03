Круглосуточная уборка снега идет в Москве, несмотря на экстремальный мороз

Круглосуточная уборка снега продолжается в Москве. Несмотря на аномальный мороз, который буквально не позволяет долго находиться на улице, коммунальщики расчищают снежные завалы, чистят дороги, тротуары и крыши.

Врач-хирург, кандидат медицинских наук Валентин Короткий рассказал о строгих правилах работы на морозе. Нахождение на открытом воздухе должно быть ограничено. При статичной работе оно не должно превышать 30 минут, а в остальных случаях – 1 часа.

