Валерия Меладзе хотят лишить всех званий и российского гражданства после скандального видео с концерта в Дубае. Такие предложения сделали Депутат Госдумы Сергей Миронов и сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева.

Дело в том, что на кадрах слышно, как певец отвечает поклоннику на украинский националистический лозунг. Фанат от такой реакции звезды пришел в восторг и стал кричать, что Меладзе – красавчик. Артист попросил поклонника вести себя потише и поспешил сказать в микрофон, что он вне политики. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.