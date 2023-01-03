Назван способ избежать набора веса в новогодние праздники

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Врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, как не набрать лишние килограммы в новогодние праздники. По ее словам, для этого нужно заранее пообещать себе пару дней есть любую еду, а затем устроить разгрузочные дни. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалист отметила, что большое количество соленой, сладкой и жирной пищи приводит к задержке жидкости. А при неподвижном образе жизни в новогодние праздники этот процесс ускоряется, как и накопление жира.

"Поэтому, если человек не хочет набрать лишние килограммы в праздники, но намерен сидеть за столом, он все равно лишнее наберет. <...> Если человек в праздничные дни находится постоянно в движении, например катается на горках, лыжах, санках и так далее, то, конечно же, он наберет вес меньше, чем те люди, которые неподвижно сидят за столом", – рассказала она.

По словам Тихомировой, даже тот человек, который постоянно соблюдает диету и борется с аппетитом, все равно рискует набрать немного лишнего. В этой связи она рекомендовала стараться больше двигаться во время праздников, а через пару дней после встречи Нового года посетить фитнес-клуб.

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