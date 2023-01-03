Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

До конца суток ожидается ледяной дождь и гололедица в Москве, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Просим быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду", – отметили в сообщении.

Кроме этого, водителям автомобилей порекомендовали строго соблюдать скорость и дистанцию на дороге.

Ранее сообщалось, что столичные городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

На Москву обрушился первый в нынешнем году снегопад

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