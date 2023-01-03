Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Столичные городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Прирост выпавшего за ночь снега составил до 3–4 сантиметров в высоту. Снегопад продолжится весь день и ночью 4 января. Кроме этого, днем ожидается температура плюс 3–4 градусов. К ночи температура станет минусовой.

"Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Утром провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", – сообщили в пресс-службе.

В комплексе городского хозяйства отметили, что работы коммунальщики выполняют по мере выпадания осадков. Кроме этого, на данный момент проводится очистка от снега дворов, парковок. Особое внимание уделяется пешеходным зонам, тротуарам,подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Городские службы будут очищать от снега и наледи кровли жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Кроме этого, места работ оградили лентами и специальными заграждениями.

Ранее сообщалось, что на Москву обрушился первый в этом году снегопад. В городе сохраняется желтый уровень погодной опасности. Предупреждение по прогнозам синоптиков будет действовать до завтрашнего дня.

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