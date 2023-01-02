Психолог предостерег от резкой смены ритма жизни в новогодние каникулы

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Доцент кафедры научных основ экстремальной психологии факультета "Экстремальная психология" МГППУ Дмитрий Деулин предостерег от кардинальной смены ритма жизни в период новогодних каникул. Он отметил, что это может привести к появлению симптомов переутомления и тревожности. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, многие граждане хотят в праздничные дни побывать сразу и везде, что вызывает "психологическую интоксикацию".

"Здесь могут быть следующие рекомендации: отказ от радикальной смены вашего формата жизнедеятельности, гибкий подход к регулированию сна и бодрствования, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, проведение свободного времени в приятном окружении близких людей, организация прогулок на свежем воздухе, продолжение занятий спортом", – пояснил Деулин.

Психолог добавил, что слишком резкая смена ритма жизни в праздничные дни может спровоцировать также развитие состояния страха, разочарования, обиды и агрессии.

Ранее сообщалось, что большинство россиян ждут длинные новогодние выходные и одобряют их. Результаты исследования показали, что 69% опрошенных ждут новогодние праздники, чтобы выспаться. 46% респондентов ответили, что им не дадут выспаться дети, поэтому у таких людей уже запланированы посещения новогодних елок, детских центров, кино и театров.



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