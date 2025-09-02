Дни открытых дверей стартовали в больнице святого Владимира в Москве

В Москве стартовали дни открытых дверей в новом комплексе детской больницы святого Владимира. Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, гости смогут первыми увидеть одно из самых современных медицинских учреждений страны, осмотреть палаты нового уровня комфорта и инновационные операционные.

Для детей подготовили отдельную программу с представлениями и призами.

При строительстве шестиэтажного комплекса применили энергоэффективные технологии и современные архитектурные решения. Одной из особенностей стали три стеклянных атриума высотой более 30 метров. На крыше разместили вертолетную площадку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.