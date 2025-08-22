Терапевт Белоусова перечислила привычки, которые помогут продлить молодость

При соблюдении режимов сна, питания и тренировок можно поддерживать организм в тонусе, как можно дольше затормаживая процессы старения. Какие привычки стоит привить себе, чтобы сохранить молодость, расскажет Москва 24.

Тренировка тела и мозга

Мозг – это главный управляющий орган, который контролирует и регулирует все функции организма. Тренировка мозговой активности способствует долголетию, помогает сохранить когнитивные функции и предотвратить возрастные нарушения, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова.



Анна Белоусова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Важно заставлять мозг работать, причем переключая его на разные задачи. Это могут быть кроссворды, судоку, компьютерные игры для развития логики. Нужно задействовать разные нейронные цепочки: решение задач при помощи и слов, и цифр. Такую тренировку лучше начинать ближе к 40 годам, чтобы к более критичному возрасту мозг оставался в рабочем состоянии.

Кроме тренировок мозга, в ежедневную рутину необходимо включить тренировки мышц тела. Однако, как заявила Белоусова, с возрастом нужно уметь правильно подбирать тип физической активности. Например, женщинам старше 35–40 лет лучше отказаться от высокоинтенсивных силовых нагрузок или свести их к минимуму.

"В качестве физической активности идеально подойдут йога, классический пилатес, плавание, бальные танцы, ходьба с палками или ежедневные прогулки", – указала терапевт.

Регулярные физические упражнения помогут не только замедлить процесс старения организма, но и позволят избежать серьезных переломов, например шейки бедра, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она напомнила, что постоянные занятия спортом не дадут развиться мышечной недостаточности, ведь с возрастом в организме человека начинает преобладать процесс распада – катаболизм, касающийся в том числе мышц.

"То есть мышцы расходуются, истощаются быстрее, чем наращиваются. Чтобы поддерживать свою исходную мышечную форму, обязательно нужны тренировки в любом возрасте", – рассказала врач.

Кроме того, для крепкого здоровья важно качественно спать.

"Оздоравливающее значение имеет не только то, сколько человек спит, но и когда он спит. То есть чем старше мы становимся, тем раньше мы должны отходить ко сну. Потому что именно ночной сон считается самым продуктивным. Он позволяет организму отдыхать и восстанавливаться", – пояснила врач Анна Белоусова.

Нет жестким диетам

Привычка тренироваться должна сопровождаться правильным питанием. Умение составлять рацион таким образом, чтобы организм получал все незаменимые питательные микроэлементы, положительно отразится как на внешнем виде, так и на самочувствии, отмечают эксперты.

Продлить молодость поможет диета, большую часть которой будут составлять продукты растительного происхождения, считает Белоусова. При этом важно разнообразить рацион "молочкой", ведь это источник кальция, который в свою очередь позволяет сохранить молодость костей. Также медик советует ни в коем случае не отказываться от продуктов животного происхождения, и если нет желания употреблять мясо, можно перейти на рыбу.





Анна Белоусова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Вторым источником кальция является рыба. Если есть возможность, то делаем выбор в пользу морской рыбы, потому что она богата насыщенными жирными кислотами класса омега-3. А кроме всех прочих полезных свойств, омега-3 – это еще и упругость кожи.

Не стоит забывать и о глюкозе, ведь она является источником энергии, подчеркнула специалист. При этом необязательно употреблять продукты, содержащие сахар. Важно есть достаточное количество овощей и фруктов.

"Для работы головного мозга важен лецитин. Он в большом количестве содержится во всех продуктах животного происхождения, особенно в яичном желтке. Также его можно принимать в биологически активных добавках. Лецитин оказывает влияние на работу клеток головного мозга", – посоветовала врач.

Если в питании не хватает глюкозы из овощей, фруктов и цельнозерновых круп, то мозг испытывает постоянную нехватку энергии и работает хуже, отметила Белоусова. Кроме того, врач рекомендовала принимать добавки коллагена, который необходим для кожи, волос и ногтей.