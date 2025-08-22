Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

22 августа, 20:00

Общество
Терапевт Белоусова перечислила привычки, которые помогут продлить молодость

Молодость тела и мозга: лучшие способы замедлить старение организма

При соблюдении режимов сна, питания и тренировок можно поддерживать организм в тонусе, как можно дольше затормаживая процессы старения. Какие привычки стоит привить себе, чтобы сохранить молодость, расскажет Москва 24.

Тренировка тела и мозга

Фото: 123RF/ayphoto

Мозг – это главный управляющий орган, который контролирует и регулирует все функции организма. Тренировка мозговой активности способствует долголетию, помогает сохранить когнитивные функции и предотвратить возрастные нарушения, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова.

Важно заставлять мозг работать, причем переключая его на разные задачи. Это могут быть кроссворды, судоку, компьютерные игры для развития логики. Нужно задействовать разные нейронные цепочки: решение задач при помощи и слов, и цифр. Такую тренировку лучше начинать ближе к 40 годам, чтобы к более критичному возрасту мозг оставался в рабочем состоянии.
Анна Белоусова
врач-диетолог, нутрициолог, терапевт

Кроме тренировок мозга, в ежедневную рутину необходимо включить тренировки мышц тела. Однако, как заявила Белоусова, с возрастом нужно уметь правильно подбирать тип физической активности. Например, женщинам старше 35–40 лет лучше отказаться от высокоинтенсивных силовых нагрузок или свести их к минимуму.

"В качестве физической активности идеально подойдут йога, классический пилатес, плавание, бальные танцы, ходьба с палками или ежедневные прогулки", – указала терапевт.

Регулярные физические упражнения помогут не только замедлить процесс старения организма, но и позволят избежать серьезных переломов, например шейки бедра, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она напомнила, что постоянные занятия спортом не дадут развиться мышечной недостаточности, ведь с возрастом в организме человека начинает преобладать процесс распада – катаболизм, касающийся в том числе мышц.

"То есть мышцы расходуются, истощаются быстрее, чем наращиваются. Чтобы поддерживать свою исходную мышечную форму, обязательно нужны тренировки в любом возрасте", – рассказала врач.

Кроме того, для крепкого здоровья важно качественно спать.

"Оздоравливающее значение имеет не только то, сколько человек спит, но и когда он спит. То есть чем старше мы становимся, тем раньше мы должны отходить ко сну. Потому что именно ночной сон считается самым продуктивным. Он позволяет организму отдыхать и восстанавливаться", – пояснила врач Анна Белоусова.

Нет жестким диетам

Фото: 123RF/serezniy

Привычка тренироваться должна сопровождаться правильным питанием. Умение составлять рацион таким образом, чтобы организм получал все незаменимые питательные микроэлементы, положительно отразится как на внешнем виде, так и на самочувствии, отмечают эксперты.

Продлить молодость поможет диета, большую часть которой будут составлять продукты растительного происхождения, считает Белоусова. При этом важно разнообразить рацион "молочкой", ведь это источник кальция, который в свою очередь позволяет сохранить молодость костей. Также медик советует ни в коем случае не отказываться от продуктов животного происхождения, и если нет желания употреблять мясо, можно перейти на рыбу.

Вторым источником кальция является рыба. Если есть возможность, то делаем выбор в пользу морской рыбы, потому что она богата насыщенными жирными кислотами класса омега-3. А кроме всех прочих полезных свойств, омега-3 – это еще и упругость кожи.
Анна Белоусова
врач-диетолог, нутрициолог, терапевт

Не стоит забывать и о глюкозе, ведь она является источником энергии, подчеркнула специалист. При этом необязательно употреблять продукты, содержащие сахар. Важно есть достаточное количество овощей и фруктов.

"Для работы головного мозга важен лецитин. Он в большом количестве содержится во всех продуктах животного происхождения, особенно в яичном желтке. Также его можно принимать в биологически активных добавках. Лецитин оказывает влияние на работу клеток головного мозга", – посоветовала врач.

Если в питании не хватает глюкозы из овощей, фруктов и цельнозерновых круп, то мозг испытывает постоянную нехватку энергии и работает хуже, отметила Белоусова. Кроме того, врач рекомендовала принимать добавки коллагена, который необходим для кожи, волос и ногтей.

