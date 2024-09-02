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02 сентября, 23:15

Общество

Слушатели курсов рассказали о занятиях в столичном центре "Профессии будущего"

Слушатели курсов рассказали о занятиях в столичном центре "Профессии будущего"

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В столичных центрах "Профессии будущего" помогают поменять специальность и выбрать новую. За несколько месяцев на базе центра можно получить дополнительные навыки. Как рассказали слушатели курсов, перед стартом занятий с ними проводили профориентационные собеседования для выбора направления.

Где в столице получить новую профессию и найти работу? На кого учатся те, кто решается сменить вектор карьеры? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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