Учебный год начался в госпитальных школах и реабилитационных центрах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый учебный год начался в госпитальных школах и 8 реабилитационно-образовательных центрах столицы, где учатся дети с особенностями. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Очень важно, чтобы каждый школьник, независимо от заболевания или своих возможностей, чувствовал себя комфортно и получал поддержку для развития своего потенциала", – сказала она.

Классы подобных учреждений уже готовы к занятиям – их оборудовали по современным технологиям, а уроки проводятся высококвалифицированными учителями. Ракова напомнила, что в этом году проекту столичных госпитальных школ "УчимЗнаем" исполняется 10 лет. За эти годы проект расширился за пределы Москвы и уже работает в 65 регионах РФ.

В новом учебном году уже стала доступна новая площадка "УчимЗнаем" в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в столице, а в 2025 году при поддержке города в Чечне, Кабардино-Балкаркии и Бурятии появятся еще четыре подобных учреждения.

Особое место среди занимает Всероссийский центр для одаренных незрячих детей, где в 2025–2026 учебном году будут учиться 23 ребенка. Воспитанники учреждения, основанного на базе школы-интерната № 1, не только осваивают программу школ, но и участвуют в общественных мероприятиях. В результате в предыдущем учебном году школа вошла в список 70 лучших организаций образования Москвы.

Всего в новый учебный год более 1,2 миллиона москвичей вернулись за парты, включая 130 тысяч студентов колледжей. Для 100 тысяч юных горожан этот год стал первым в школьной программе, а более 40 тысяч человек поступили на первый курс колледжей столицы.

