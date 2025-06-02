02 июня, 08:00Общество
Исследование показало, что каждый четвертый россиянин мечтает полететь на Марс
Каждый четвертый россиянин мечтает полететь на Марс. Как показали результаты исследования одной из российских компаний, отправиться на эту планету хотели бы 27% опрошенных, заявив, что не хотят упускать возможность узнать что-то новое.
При этом отмечается, что интерес к полетам на Марс за несколько лет уменьшился: в 2018 году о таком желании заявляли 34% респондентов. Большинство по-прежнему предпочитает оставаться на Земле.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.