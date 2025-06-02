Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 08:00

Общество

Исследование показало, что каждый четвертый россиянин мечтает полететь на Марс

Исследование показало, что каждый четвертый россиянин мечтает полететь на Марс

Бегемот по кличке Булька и его хозяйка стали новыми звездами соцсетей

В программе "Миллион вопросов" обсудят, как наладить сон

278 детей родились в Москве 1 июня

Комендантский час для детей начал действовать с начала лета по всей России

Специалисты напомнили россиянам о необходимости прививок

Психологи объяснили, почему знаменитые сказки могут травмировать детей

"Утро": 22 градуса ожидается в Москве днем 2 июня

Юрист рассказал, в каких случаях могут оштрафовать загорающих в общественных местах

Московские студенты колледжей стали все чаще побеждать на международных конкурсах

Каждый четвертый россиянин мечтает полететь на Марс. Как показали результаты исследования одной из российских компаний, отправиться на эту планету хотели бы 27% опрошенных, заявив, что не хотят упускать возможность узнать что-то новое.

При этом отмечается, что интерес к полетам на Марс за несколько лет уменьшился: в 2018 году о таком желании заявляли 34% респондентов. Большинство по-прежнему предпочитает оставаться на Земле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика