Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться в зону проведения СВО

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В российских городах идет прием на военную службу по контракту. Например, в Москве для добровольцев работает единый пункт отбора на улице Яблочкова. После оформления всех документов новобранцам предстоит пройти сразу несколько видов подготовки в учебных центрах и на полигонах.

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о своей мотивации.

"Я ранее служил срочку, было много боевой подготовки. Боевая дивизия была. Кто если не мы? Я защитник своей Родины", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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