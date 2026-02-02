Днем 3 февраля в столице ожидается 13–15 градусов мороза

В Москве днем 3 февраля ожидается 13–15 градусов мороза, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. В городе будет облачно с прояснениями, местами продет слабый снег. По прогнозам, к климатической норме температура вернется только во второй декаде февраля.

Из-за рекордных морозов на магистралях Москвы развернуты пункты обогрева, где водители могут согреться, выпить чаю и поесть. Спасатели дежурят в каждом округе столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.