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02 февраля, 10:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать идеальный лаваш для рецептов

Эксперт рассказала, как выбрать идеальный лаваш для рецептов

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Лаваш – это универсальный продукт, который может стать основой как для сытных блюд, так и для легких закусок. Для того чтобы выбрать лаваш, который идеально подойдет именно для вашего рецепта, следует учитывать несколько факторов.

По словам сотрудника НИИ хлебопекарной промышленности Марии Бурыкиной, важно, чтобы лаваш имел равномерный светлый золотистый оттенок. Темно-коричневые пятна могут свидетельствовать о том, что продукт был пересушен или пережарен. Также важно проверять структуру лаваша – он не должен быть слишком рыхлым или, наоборот, слишком плотным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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