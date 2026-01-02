Синоптик сообщил о приходе зимней погоды в Москве в норму

Начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков сообщил, что после аномально теплого декабря погода в регионе пришла в норму. К Новому году температура и снежный покров даже немного превысили средние многолетние значения.

Для уборки снега в районе Богородское задействовано около 500 человек и 50 единиц техники. В связи с прогнозами о новых обильных осадках все службы переведены на круглосуточный режим работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.