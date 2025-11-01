Медпомощь после увольнения и льготная ипотека доступны участникам СВО в Москве

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 11:30

Общество

Специализированная медицинская помощь после увольнения и льготная ипотека доступны участникам СВО в Москве. Также среди мер соцподдержки семьям бойцов – выплата ежемесячных пособий на детей, оказание содействия в устройстве в детские сады и школы рядом с домом, бесплатное питание в школах и колледжах, освобождение от оплаты секций, кружков и продленки.

В колледжах и вузах у детей участников СВО есть приоритет при поступлении и бесплатное обучение по востребованным специальностям. Также они могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и отдыхать в оздоровительных лагерях и санаториях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

