Медпомощь после увольнения и льготная ипотека доступны участникам СВО в Москве

Специализированная медицинская помощь после увольнения и льготная ипотека доступны участникам СВО в Москве. Также среди мер соцподдержки семьям бойцов – выплата ежемесячных пособий на детей, оказание содействия в устройстве в детские сады и школы рядом с домом, бесплатное питание в школах и колледжах, освобождение от оплаты секций, кружков и продленки.

В колледжах и вузах у детей участников СВО есть приоритет при поступлении и бесплатное обучение по востребованным специальностям. Также они могут бесплатно пользоваться общественным транспортом и отдыхать в оздоровительных лагерях и санаториях.

