Психологи рассказали, что шестидневная рабочая неделя может привести к выгоранию. По данным опросов, почти половина работающих россиян признались, что им не хватает времени на отдых.



Специалисты отметили, что его отсутствие может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Недосып и постоянное напряжение повышают уровень кортизола – гормона стресса. Это прямой путь к хронической усталости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.