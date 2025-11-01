График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 07:15

Общество

Психологи рассказали, что шестидневная рабочая неделя может привести к выгоранию

Психологи рассказали, что шестидневная рабочая неделя может привести к выгоранию. По данным опросов, почти половина работающих россиян признались, что им не хватает времени на отдых.

Специалисты отметили, что его отсутствие может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Недосып и постоянное напряжение повышают уровень кортизола – гормона стресса. Это прямой путь к хронической усталости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМитя КозачинскийДарья ЕрмаковаЕлизавета Двирник

