В Москве открыли 20 дополнительных пунктов сбора резервистов. Там работают призывные комиссии, а также медики.

Мобилизованные москвичи уже получают обмундирование и сухпайки. С этими вещами они отправляются на учения, а потом к местам воинской службы.

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