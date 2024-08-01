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01 августа, 20:00

Общество

Группа "Зверобой" встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на службу в Москве

Группа "Зверобой" встретилась с контрактниками в едином пункте отбора на службу в Москве

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В едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова 1 августа выступила рок-группа "Зверобой". Музыканты пообщались с кандидатами, которые собираются отправиться на службу, а комендант провел для них экскурсию.

Коллектив не раз выступал в зоне спецоперации и своими песнями старается поднять боевой дух военных и местных жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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