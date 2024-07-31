Путин установил единовременную выплату для контрактников в 400 тыс рублей

Президент России Владимир Путин установил единовременную выплату в 400 тысяч рублей для тех, кто с 1 августа и до конца текущего года заключит контракт с ВС РФ для участия в спецоперации. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Контракт сроком на один год и более могут заключить россияне и иностранцы. При этом руководству российских регионов рекомендовано установить и собственную выплату за счет местного бюджета.

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