Песков заявил, что возобновление работы посольства США в Москве пока не ожидается

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Посольство США в Москве пока полностью не возобновит свою работу, так как между Штатами и Россией сейчас отсутствует контакт. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, фрагменты которой размещены в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

При этом Песков заявил, что певец Shaman (Ярослав Дронов), выступив с собственными композициями в рамках митинг-концерта, направленного на поддержку отечественных исполнителей у посольства США в Москве, все сделал правильно и проявил таким образом свою гражданскую позицию. Как утверждает пресс-секретарь президента РФ, посольство США никак не отреагировало на эту акцию протеста.

ЕС в конце июня ввел санкции против Shaman, певицы Полины Гагариной и других российских деятелей. Некоторое время спустя YouTube заблокировал их каналы на сайте видеохостинга. Также под блокировку подпали каналы певцов Олега Газманова и Григория Лепса.

В ответ на это певец выступил с концертом около посольства США в Москве. Он добавил, что данный концерт-митинг является историческим событием, которое творит не он, а вся Россия.

